Китай рассматривает мировую экономику как «свалку для электромобилей»

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Китай рассматривает мировую экономику как "свалку" для дешевой продукции с использованием экологически чистой энергии.

Как сообщает Day.Az, министр финансов США Джанет Йеллен сказала: "Я обеспокоена глобальными последствиями наличия избыточных производственных мощностей в Китае. Это искажает мировые цены и структуру производства, а также наносит ущерб американским компаниям и бизнесу по всему миру".

Министр финансов США пояснила, что в настоящее время в Китае имеется избыток электромобилей, солнечных батарей и литий-ионных аккумуляторов. Эту продукцию можно продавать в другие страны по более низким ценам. Это затрудняет конкурентоспособность экологически чистых производств в США и других странах. Она сообщила, что во время своего предстоящего визита в Китай обсудит с руководством страны вышеуказанную торговую деятельность.

Эти опасения возникают на фоне усилий Белого дома по развитию отечественной зеленой энергии благодаря инвестициям, предусмотренным Законом о снижении инфляции 2022 года и другими новыми законами. Несмотря на эти меры, США все еще отстают от Китая. За прошедшие годы Китай вложил миллиарды долларов в чистую энергию, превзойдя большинство стран мира в энергетическом переходе.

В прошлом месяце Президент США Джо Байден инициировал расследование в отношении импортируемых в страну китайских умных автомобилей, сославшись на угрозу национальной безопасности, поскольку у них есть подключение к интернету. Объединение американских производителей Alliance for American Manufacturing обратилось к администрации Байдена с призывом заблокировать импорт недорогих китайских автомобилей и запчастей из Мексики. Автопроизводители в США опасаются, что эти поставки в конечном итоге могут привести к вымиранию автомобильного сектора страны.

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