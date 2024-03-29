В КНДР пригрозили Японии

КНДР жестко отреагирует на любые посягательства на свой суверенитет со стороны Японии, которая, несмотря на официальный отказ Пхеньяна от диалога, пытается выйти на контакт с ним.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи.

"Диалог между КНДР и Японией не является нашей заботой, и мы не допустим никаких попыток со стороны Японии установить с нами контакт. Мы всегда будем жестко реагировать на вмешательство Японии в вопросы, касающиеся нашего суверенитета", - приводит ее заявление Центральное телеграфное агентство Кореи.

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон 26 марта заявляла, что Пхеньян отказывается от любых переговоров с Токио и не заинтересован в проведении встречи между лидером страны Ким Чен Ыном и премьер-министром Японии Фумио Кисидой из-за позиции Токио по вопросу похищенных японских граждан. Ким Ё Чжон отметила, что Япония пытается "поставить под сомнение суверенитет КНДР, используя такие выражения, как "ядерные и ракетные проблемы". Кроме того, Токио не согласен с позицией Пхеньяна, согласно которой вопрос о похищенных японских гражданах является решенным, заключила сестра Ким Чен Ына.

Кисида, как и его предшественники, неоднократно заявлял, что готов лично встретиться с Ким Чен Ыном без предварительных условий, чтобы решить проблему похищенных граждан.

Тема похищения японцев разведывательными службами КНДР - одна из самых болезненных в отношениях двух государств, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения 13 граждан Японии и позволил 5 из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам отправлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.

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