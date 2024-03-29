США анонсировали испытание гиперзвукового оружия нынешней весной

Военно-морские силы (ВМС) США наметили провести нынешней весной испытания гиперзвукового оружия наземного базирования. Он этом сообщило американское издание Defense News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации уточнили, что в 2023 году американские военные были вынуждены отменить несколько тестов и доработать ракету LRHW. В боеприпасе используется универсальный гиперзвуковой планирующий блок CHGB.

"ВМС продвигаются в [организации] испытаний, которые представляют собой запуск без какой-либо наземной пусковой установки, а просто с поверхности", - рассказал изданию директор Управления быстрого обеспечения возможностей и критических технологий Сухопутных войск США генерал-лейтенант Роберт Раш.

Он обратил внимание, что если запуск ракеты будет успешным, летом американская армия проведет тестовые пуски гиперзвукового оружия в составе комплекса наземного базирования, который пока дорабатывается.

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