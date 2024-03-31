Паводки в Казахстане

- эвакуированы более 10 тыс. человек - ВИДЕО

Число эвакуированных в результате паводков в некоторых областях Казахстана достигло 10,5 тыс. человек.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

"В Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, области Улытау и Абай спасены и эвакуированы 10 587 человек, из них 5 101 детей. В пунктах временного размещения на‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ходятся 5 497 человек", - говорится в сообщении.

В спасательных операциях задействовано более 6 тысяч единиц живой силы и около 3 тысяч единиц техники.

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