Отряды "Хезболлах" обстреляли армейские казармы в поселениях на севере Израиля

Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" сообщило о проведении операции против израильских войск после атаки беспилотника в районе Хонин на юге Ливана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в заявлении формирования, размещенном в Telegram-канале, говорится, что шиитские бойцы обстреляли из артиллерийских орудий казармы израильских войск в поселениях Джейрдах и Менара.

"Эти атаки предприняты в поддержку палестинского сопротивления в секторе Газа и в ответ на налеты авиации противника на мирные ливанские селения", - отмечается в тексте. В нем утверждается, что в результате прямых попаданий в рядах противника есть убитые и раненые.

Ранее удары противотанковыми управляемыми ракетами были нанесены по израильским постам в Зыбдине и Рувейсате, о последствиях этих вылазок подробностей не приводится.

Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС выпустил в воскресенье ракету по автомобилю с бойцами шиитской милиции "Хезболлах" на шоссе в районе населенного пункта Хонин в округе Бинт-Джбейль. В результате удара израильского беспилотника был ликвидирован один из командиров элитных противотанковых подразделений "Радван" Исмаил аз-Зейн.

В районе Эль-Бузурия под Тиром 29 марта был убит при атаке израильского беспилотника заместитель командира ракетных сил "Хезболлах" на юге Ливана Али Абдель Хасан Наим.

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