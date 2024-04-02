Дональд Трамп внес залог по делу о мошенничестве

Бывший президент США Дональд Трамп внес $175 млн в качестве залога для обжалования решения по делу о мошенничестве. Об этом в понедельник сообщил телеканал ABC со ссылкой на судебные документы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается, Трамп обеспечил залог через страховую компанию Knight Specialty.

16 февраля суд признал Трампа виновным в мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization и обязал выплатить около $355 млн. Общая сумма штрафа выросла до $454 млн с учетом процентов. Кроме того, республиканцу на три года запретили работать сотрудником или директором любой корпорации в штате Нью-Йорк и обращаться за кредитами в какой-либо финансовый институт, зарегистрированный в штате Нью-Йорк. Трамп подал апелляцию на это постановление. Суд в Нью-Йорке назначил на 15 апреля дату судебного разбирательства после того, как экс-президент согласился выплатить залог для обжалования решения по этому делу.

Иск был направлен в суд в сентябре 2022 года. По версии прокуратуры, компания Trump Organization предоставляла неверные сведения о стоимости активов, чтобы получить более благоприятные условия по кредитам и страховке. Стоимость активов была завышена на сумму от $2,23 млрд до $3,6 млрд. Как настаивает ведомство, была завышена стоимость поместья Трампа во Флориде, его апартаментов в небоскребе Trump Tower на Манхэттене, некоторых офисных зданий и полей для игры в гольф. Защита настаивает на том, что обвинения безосновательны, а цена собственности могла со временем измениться по объективным обстоятельствам.

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