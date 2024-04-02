Маск допустил гибель человечества из-за ИИ

Планомерное и постоянное развитие искусственного интеллекта (ИИ) способно привести к гибели всего человечества, но с вероятностью не более 20%. Об этом заявил глава SpaceX и Tesla, создатель стартапа xAI Илон Маск, сообщает Business Insider.

"Думаю, что есть некоторая вероятность такого развития событий, когда ИИ действительно приведет к гибели человечества", - отметил он.

Во время выступления на конференции в Лос-Анджелесе, посвященной ИИ, бизнесмен уточнил, что согласится с оценкой ученого и одного из главных исследователей в области искусственного интеллекта Джеффри Хинтона.

"Пожалуй, соглашусь с его оценками, что такая вероятность составляет примерно 10 или 20% или что-то в этом диапазоне", - заключил Маск.

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