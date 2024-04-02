https://news.day.az/world/1649015.html Армия Израиля сообщила о падении «подозрительной воздушной цели»
Армия Израиля сообщила о падении «подозрительной воздушной цели»
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала движение подозрительной воздушной цели, которая упала в районе самого южного города Эйлат на побережье Красного моря. Как передает Day.Az, об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале.
Накануне военные Израиля сообщили о падении подозрительного воздушного объекта на военной базе ЦАХАЛ в Эйлате. В результате инцидента на одном из строений зафиксировали повреждения. При этом о пострадавших официальной инцирмации не поступало.
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