Армия Израиля сообщила о падении «подозрительной воздушной цели»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала движение подозрительной воздушной цели, которая упала в районе самого южного города Эйлат на побережье Красного моря. Как передает Day.Az, об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале.

Накануне военные Израиля сообщили о падении подозрительного воздушного объекта на военной базе ЦАХАЛ в Эйлате. В результате инцидента на одном из строений зафиксировали повреждения. При этом о пострадавших официальной инцирмации не поступало.

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