Вашингтон предостерег Иран от атак на военных США

США предостерегли Иран от возможных атак на американские военные объекты на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд в связи с ударом ВВС Израиля по зданию консульского отдела иранского посольства в Дамаске, в результате которого погибли 13 человек.

"Мы без колебаний будем защищать наших военнослужащих и снова озвучиваем наши прежние предупреждения Ирану и его прокси-силам не использовать ситуацию в своих интересах для возобновления атак на военнослужащих США", - приводит слова Вуда агентство Reuters.

При этом, по данным источников агентства, США не располагают данными о том, что шиитские группировки на Ближнем Востоке, которые Вашингтон связывает с Тегераном, могут начать атаковать американских военнослужащих и военные объекты в Ираке и Сирии. В то же время американские власти внимательно следят за тем, будут ли проиранские силы совершать такие атаки.

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