https://news.day.az/world/1649278.html Бразилия отвергла просьбы Запада поставить боеприпасы Украине
Бразилия отвергла просьбы Запада поставить боеприпасы Украине
Власти Бразилии отвергли просьбы стран Запада поставить боеприпасы Украине.
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейских и бразильских чиновников, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Агентство не уточняет, когда просьба поступила, какие страны с ней обращались, и когда именно она была отвергнута.
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