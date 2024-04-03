Бразилия отвергла просьбы Запада поставить боеприпасы Украине

Власти Бразилии отвергли просьбы стран Запада поставить боеприпасы Украине.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейских и бразильских чиновников, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Агентство не уточняет, когда просьба поступила, какие страны с ней обращались, и когда именно она была отвергнута.

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