Белый дом о готовности Ирана отказаться от удара по Израилю

Американская администрация отказалась комментировать сведения о том, что Иран уведомил США о готовности отказаться от ответа на удар Израиля по его консульству в Дамаске при условии прекращения огня в секторе Газа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У меня в действительности нет комментария по поводу публикации о том, что, по утверждению Ирана, он воздержится от ответа, если будет обеспечено прекращение огня [в секторе Газа]", - заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. При этом он призвал Тегеран оказать давление на радикальное палестинское движение ХАМАС для достижения перемирия в Газе.

Кроме того, Кирби подтвердил, что, по оценке Вашингтона, сохраняется возможность того, что Тегеран ответит с применением военной силы на удар по консульскому отделу иранского посольства в Сирии. "Конечно, мы все еще считаем это активной угрозой", - подчеркнул представитель Белого дома.

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