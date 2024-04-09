Армянский каламбур: ловили диверсанта и наркотики

Распространяемые в социальных сетях сообщения о задержании якобы "азербайджанского диверсанта" в центре Еревана не соответствуют действительности.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян сообщил, что 8 апреля около 23.25 сотрудники полиции задержали иностранца по подозрению в хранении и употреблении наркотиков. Задержание произошло на перекрëстке проспекта Маштоца и улицы Амиряна в малом центре Еревана. После препровождения подозреваемого в полицейский участок района "Кентрон" выяснилось, что задержанный является гражданином Российской Федерации.

"Никаких наркотиков у него обнаружено не было. Установлено, что он находится в Республике Армения с туристическими целями. Его освободили из-под стражи", - информировал собеседник агентства.

Ранее в одном из Телеграм-каналов было распространено видео, автор которого утверждал, что задержанный в центре Еревана человек - "азербайджанский диверсант".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!