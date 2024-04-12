Шольц не откажется от сотрудничества с КНР, несмотря на давление США

Канцлер Германии Олаф Шольц будет поддерживать экономическое сотрудничество с Китаем, несмотря на стремление Соединенных Штатов свести к минимуму взаимодействие Берлина и Пекина. Об этом говорится в материале, опубликованном в европейском издании газеты Politico, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

С точки зрения издания, "Шольцу нужен Китай", поскольку в текущей ситуации, когда немецкая экономика "испытывает трудности", канцлер "не может себе позволить разрушение деловых связей между Берлином и Пекином". При этом, считает Politico, Шольц вынужден игнорировать давление, оказываемое на него США, так как "не готов жертвовать процветанием [своей страны] <...> ради интересов безопасности Вашингтона или даже Европейского союза".

Китай, отмечает газета, является "опорой немецкого глобального бизнеса". В частности, именно на КНР приходится около 50% мировых продаж автомобилей одного из крупнейших немецких автомобильных концернов Volkswagen.

Как указывает издание, экономика Германии в настоящее время сталкивается с целым комплексом экономических проблем - "от нехватки квалифицированной рабочей силы до чрезмерного регулирования". По прогнозам экономистов и Международного валютного фонда (МВФ), после неудачного 2023 года немецкая экономика продолжит стагнировать.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт информировал о том, что Шольц 13 апреля отправляется в Китай, а 16 апреля проведет в Пекине переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном.

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