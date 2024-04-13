https://news.day.az/world/1651751.html В Армении полиция задержала похитителей золотых слитков
В Армении полиция задержала похитителей золотых слитков
В Армении полиция задержала некоторых из грабителей, похитивших 36 кг золота и 290 млн рублей.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Согласно информации, нападавшие были задержаны на автодороге Ереван-Ерасх.
В микроавтобусе марки "Mercedes Vito", в котором они ехали, были обнаружены золотые слитки и часть похищенных денег.
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