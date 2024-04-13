В Армении полиция задержала похитителей золотых слитков

В Армении полиция задержала некоторых из грабителей, похитивших 36 кг золота и 290 млн рублей.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно информации, нападавшие были задержаны на автодороге Ереван-Ерасх.

В микроавтобусе марки "Mercedes Vito", в котором они ехали, были обнаружены золотые слитки и часть похищенных денег.

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