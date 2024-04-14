https://news.day.az/world/1651955.html Израиль предоставил информацию о количестве снарядов, запущенных Ираном
Израиль предоставил информацию о количестве снарядов, запущенных Ираном
Тегеран запустил 350 снарядов различных типов по Израилю, которые совместно несли порядка 60 тонн взрывчатки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
С таким заявлением выступил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, отметив, что лишь "несколько ракет" долетели до территории еврейского государства и причинили "незначительный ущерб".
"Это могло нанести существенный ущерб", но "план Ирана провалился", отметил он.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре