Израиль предоставил информацию о количестве снарядов, запущенных Ираном

Тегеран запустил 350 снарядов различных типов по Израилю, которые совместно несли порядка 60 тонн взрывчатки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

С таким заявлением выступил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, отметив, что лишь "несколько ракет" долетели до территории еврейского государства и причинили "незначительный ущерб".

"Это могло нанести существенный ущерб", но "план Ирана провалился", отметил он.

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