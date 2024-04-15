МИД Ирана предложил союзникам Израиля оценить соразмерность действий иранской стороны

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани предложил союзникам Израиля высоко оценить соразмерность действий Тегерана в ответ на обстрел израильскими ВВС консульского отдела иранского посольства в Дамаске и предупредить еврейское государство о последствиях его дальнейших действий, направленных против исламской республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наш совет всем союзникам [Израиля] - оцените соразмерность ответственных действий Ирана. Вместо того чтобы подбирать неподобающие слова в отношении Ирана, предупредите [Израиль] о том, что его дальнейшие злонамеренные действия будут иметь для него неисчислимые последствия", - приводит слова дипломата иранские СМИ.

Канани отдельно обратился к европейским странам, призвав их "поблагодарить Иран за сдержанность и терпение" вместо того, чтобы поддерживать Израиль. "Страны Европы должны принять к сведению, что действия Ирана абсолютно законны и логичны", - добавил он. По словам представителя иранского МИД, "европейские страны должны ответить перед всем миром, что они сделали, чтобы положить конец израильской агрессии в секторе Газа, которая длится уже седьмой месяц". Как отметил дипломат, "самое мудрое, что могут сделать правительства этих государств, - встать на сторону стран, которые играют конструктивную роль в установлении мира и безопасности".

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на "многочисленные преступления", в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. Иранские государственные СМИ заявили, что целями ударов по Израилю были военные объекты. В Армии обороны Израиля указали, что перехватили 99% из порядка 300 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов, незначительный ущерб причинен авиабазе Неватим.

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