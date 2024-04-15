Польша получила от ЕС крупнейшую выплату за время членства в союзе

Польша получила крупнейшую за всю историю пребывания в ЕС единовременную выплату в размере €6,3 млрд из ранее замороженных для Варшавы фондов сообщества. Об этом заявила журналистам министр фондов и региональной политики республики Катажина Пелчиньская-Наленч, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Польшу дошел транш из ЕС в размере 26 млрд 964 млн злотых (€6,3 млрд - прим. ТАСС) в пересчете с евро на польские злотые. Это крупнейший единовременный транш, который был перечислен ЕС Польше за последние 20 лет ее пребывания в сообществе", - отметила политик на пресс-конференции, трансляция которой велась телеканалом TVP Info. Она уточнила, что речь идет о замороженных ранее средствах для Польши из европейского Фонда восстановления экономики после пандемии.

В начале марта Еврокомиссия (ЕК) приняла решение разблокировать до €137 млрд из бюджета Евросоюза для Польши в ответ на начало реформ по обеспечению независимости судебной системы в стране. Как поясняет ЕК, Польша получит около €59,8 млрд из Фонда восстановления после пандемии и €76,5 млрд из так называемых фондов единства.

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