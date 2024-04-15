ЕК намерена начать расследование условий закупок медоборудования в Китае

Еврокомиссия (ЕК) решила начать расследование, связанное с условиями закупок медоборудования в Китае по госконтрактам. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, ожидается, что расследование будет запущено в ближайшие несколько дней. По его итогам Брюссель "может ограничить доступ Пекина к своим тендерам" в этой сфере в соответствии с законом от 2022 года о международных инструментах закупок ЕС (IPI), призванном способствовать взаимности в доступе к рынкам госзакупок.

Согласно сведениям агентства, первоначальная цель расследования, во время которого будет собрана информация компаний и государств - членов ЕС, состоит в том, чтобы "вступить в диалог с Пекином" с целью обеспечения одинаковых условий для заинтересованных сторон.

Этот шаг рискует обострить ситуацию в отношениях между ЕС и Китаем после того, как в октябре 2023 года блок начал антидемпинговое расследование в связи с подозрениями в том, что правительство КНР предоставляет "незаконные субсидии" своим производителям электромобилей. К июлю в сообществе могут быть введены новые тарифы на эти электромобили, информирует Bloomberg. Расследование проводится в рамках стратегии европейской экономической безопасности, которая предусматривает ужесточение экспортного контроля и проверки инвестиций в блоке, говорится в публикации.

Руководство ЕС объявило также о запуске расследования в отношении китайских производителей ветряных турбин. До этого Евросоюз предпринял аналогичные шаги в отношении китайской фотоэлектрической продукции.

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