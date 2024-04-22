Эта страна вынуждена сокращать расходы на пенсии

Министр финансов Финляндии Риикка Пурра заявила, что в стране неизбежно сократятся пенсии по старости на фоне правительственных мер экономии. Об этом она сообщила в интервью газете Helsingin Sanomat, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На мой взгляд, невозможно достичь желаемого результата [в экономии средств], не вмешиваясь в пенсионное обеспечение", - сказала Пурра.

Она пояснила, что правительство планирует представить дополнительные меры по балансировке бюджета на сумму около €3 млрд, из которых почти €2 млрд будут урезаны за счет социальных программ.

Аналогичные проблемы с нехваткой средств испытывают и другие западные страны. Так, в феврале 2023 года депутат бундестага Сара Вагенкнехт призвала правительство Германии выделять деньги на пенсии, здравоохранение и инфраструктуру, а не наращивать поставки вооружений в Украину.

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