Министры иностранных дел и обороны ЕС обсудят ситуацию вокруг Ирана

Министры иностранных дел и обороны Евросоюза 22 апреля проведут плановое заседание.

Как передает Day.Az, об этом заявил Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по международным отношениям и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, на заседании будет обсуждаться ситуация, связанная с нападением Ирана на Израиль.

"В следующий понедельник состоится плановое заседание глав министерств иностранных дел и обороны. Мы обсудим этот вопрос с нашими коллегами из Персидского залива", - сказал Боррель.

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