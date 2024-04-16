https://news.day.az/world/1652573.html Министры иностранных дел и обороны ЕС обсудят ситуацию вокруг Ирана
Министры иностранных дел и обороны ЕС обсудят ситуацию вокруг Ирана
Министры иностранных дел и обороны Евросоюза 22 апреля проведут плановое заседание.
Как передает Day.Az, об этом заявил Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по международным отношениям и политике безопасности Жозеп Боррель.
По его словам, на заседании будет обсуждаться ситуация, связанная с нападением Ирана на Израиль.
"В следующий понедельник состоится плановое заседание глав министерств иностранных дел и обороны. Мы обсудим этот вопрос с нашими коллегами из Персидского залива", - сказал Боррель.
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