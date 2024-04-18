Принц Гарри разорвал отношения с Великобританией. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В документах, которые были опубликованы Регистрационной палатой, указано, что новым местом жительства младшего сына короля Карла III являются США. Таким образом принц Гарри опроверг слухи о возможном примирении с членами королевской семьи и возвращении в Великобританию, которую еще в 2020 году называл своим домом.

Предполагалось, что 8 мая принц Гарри выступит по случаю 10-летия "Игр непобежденных" в соборе Святого Павла в Лондоне. При этом пока неизвестно, будет ли присутствовать на мероприятии Меган Маркл с сыном Арчи и дочерью Лилибет. По словам королевского эксперта Тома Куинна, принц Уильям и Кейт Миддлтон обеспокоены визитом Гарри. Как утверждает биограф, сейчас сотрудники королевской семьи пытаются составить расписание мероприятий так, чтобы избежать "неловкости и смущения".

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