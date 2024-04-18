Поезд сошел с рельсов в Казахстане

На железнодорожной станции Достык в Казахстане с рельсов сошел поезд с беларусскими калийными удобрениями.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Белорусской железной дороги.

При этом вагоны врезались в локомотив, стоявший на соседней колее. Были повреждены некоторые элементы станционной инфраструктуры.

Предварительной причиной аварии называют перевод стрелки под поездом или неисправность самого стрелочного перевода.

Авария повлияла на железнодорожное сообщение между Казахстаном и Китаем.

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