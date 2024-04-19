https://news.day.az/world/1653257.html В Измире произошло землетрясение
В Измире произошло землетрясение
В Эгейском море, у берегов города Сеферихисар (Измир) произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла.
Об этом в пятницу сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Было отмечено, что землетрясение произошло на глубине 6,97 километра.
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