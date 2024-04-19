Опрос показал проблемы у Байдена и Трампа в ключевых для выборов штатах

Президент США Джо Байден и бывший американский лидер Дональд Трамп сталкиваются с проблемами в штатах Пенсильвания, Джорджия, Мичиган и Висконсин, которые являются ключевыми для президентских выборов. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на проведенный опрос, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В частности, кандидаты делят поровну поддержку в Пенсильвании и Висконсине. При этом Трамп лидирует в Джорджии и Мичигане, однако его отрыв не является существенным. Данный факт делает итоги выборов в этих штатах непредсказуемыми.

"Трамп достигает или превышает свой процент голосов в 2020 году в двусторонней гонке, в то время как Байден отстает от своего показателя (...). Трамп имеет существенное преимущество в вопросах иммиграции и экономики (...). Однако по вопросу абортов Байдену больше доверяют в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Трампу - только в Джорджии", - сообщает телеканал.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!