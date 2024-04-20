Тяжелое ДТП в Турции, 19 человек пострадали

Микроавтобус, перевозивший работников отеля, попал в ДТП в турецкой Анталье. Пострадали 19 человек, все они являются местными гражданами.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на местные власти.

Авария произошла в 08:15 по бакинскму времени в Серике. Водитель автобуса совершил резкий маневр, чтобы не столкнуться с обгонявшим его такси, машина выскочила с трассы, врезалась в дорожное ограждение и перевернулась. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, часть из них доставлена в местные больницы, угрозы их здоровью нет, передает телеканал.

Полиция проводит расследование причин аварии. По предварительной версии, виновником ДТП является водитель такси, превысивший скоростной режим и совершивший резкий маневр на скользкой дороге.