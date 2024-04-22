В Армении задержали радикалов во время акции протеста

Следственный комитет Армении сообщил о задержании семерых участников организации "Боевое братство", участвовавших в акциях в приграничной Тавушской области, которые были направлены против передачи Азербайджану ряда сел в рамках делимитации границы, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

По данным СК, три члена организации "Боевое братство" вместе с другими гражданами участвовали в блокировке дороги у населенного пункта Ахтанак, недалеко от Ноемберяна. В это время житель села Айрум на автомобиле марки "УАЗ" потребовал открыть дорогу, а после того, как ему не позволили это сделать, попытался прорваться сквозь оцепление протестующих.

В ходе потасовки гражданин А.П. и пока неустановленные лица разбили стекла автомобиля. В числе задержанных также М.А., затеявший потасовку с депутатом от фракции "Айастан" Гарником Даниеляном.

Отмечается, что уголовные дела возбуждены по статьям "хулиганство", "уничтожение или повреждение имущества", "физическое воздействие".

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