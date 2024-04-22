https://news.day.az/world/1654132.html Власти Польши опровергли сообщение о предвоенном состоянии страны
Власти Польши опровергли сообщение о предвоенном состоянии страны
Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt опроверг слова премьер-министра Дональда Туска о том, что страна находится в предвоенном состоянии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам Дуды, Польша всегда будет достаточно сильна, чтобы на нее никто не нападал.
"Если мы будем действовать ответственно, а мы действовали ответственно до сих пор, войны никогда не будет", - пояснил Дуда.
Он подчеркнул, что именно в этом заключается суть сдерживания.
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