Великобритания объявила о крупнейшем в истории пакете военной помощи Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сегодня прибудет в Польшу, где объявит о крупнейшем в истории пакете военной помощи Украине, передает Day.Az со ссылкой на Униан.

Как сообщают в Офисе британского премьера, в Варшаве он обсудит с премьер-министром Дональдом Туском и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом угрозу со стороны России и усилия Великобритании по поддержке европейской безопасности. Затем он отправится в Берлин на встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Объявленное сегодня дополнительное финансирование в размере 500 миллионов фунтов стерлингов, благодаря которому военная помощь Великобритании Украине в этом финансовом году составит 3 миллиарда фунтов стерлингов, будет использовано для быстрой доставки срочно необходимых боеприпасов, средств ПВО, беспилотников и инженерной поддержки", - говорится в сообщении.

Министерство обороны также отправит крупнейший в истории пакет вооружений, призванный помочь отразить российское вторжение на суше, море и в воздухе. В него войдут:

- 60 катеров, в том числе морские рейдовые суда и водолазные катера, а также морские орудия;

- более 1600 ударных и зенитных ракет, а также дополнительные высокоточные ракеты большой дальности Storm Shadow;

- более 400 транспортных средств, в том числе 160 защищенных мобильных машин "Хаски", 162 бронемашины и 78 вездеходов;

- около 4 миллионов патронов к стрелковому оружию.

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