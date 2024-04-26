Европарламент обвинили в кампании против грузинского народа

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отреагировал на принятую Европарламентом (ЕП) резолюцию, призывающую не начинать с республикой переговоры о членстве в Европейском союзе (ЕС), пока будет действовать закон об иноагентах.

Об этом сообщает Day.Az, со ссылкой на портал Грузия Online.

Папуашвили назвал резолюцию продолжением "кампании против грузинского народа", подчеркнув, что власти страны не планируют отказываться от законопроекта об иноагентах.

"Закон о прозрачности является своего рода Рубиконом, который важен для того, чтобы страна еще раз его перешла для развития государственности и сказала, что для нее определяющими являются свои интересы, а не то, что диктуют", - пояснил он.

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