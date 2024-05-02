За неделю хуситы атаковали в Красном море шесть кораблей

За последнюю неделю в Красном и Аравийском морях подверглись нападению хуситов шесть кораблей. Как передает Day.Az, об этом в эфире телеканала Al Masirah заявил лидер движения Абдель Малек аль-Хуси.

По словам аль-Хуси, подвергшиеся обстрелу суда были связаны "с израильским, американским и британским противниками". Всего же количество атакованных движением "Ансар Аллах" судов достигло 107.

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.

Ряд компаний объявили, что больше не будут отправлять свои суда через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Аденский залив с Красным морем и является важным судоходным путем для всего мира.

1 мая стало известно, что крупнейшие контейнерные перевозчики ожидают, что судоходство в обход Красного моря из-за атак хуситских повстанцев в Йемене продлится как минимум до второй половины 2024 года, а возможно, и до 2025-го.

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