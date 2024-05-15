Вилдерс заявил о предварительном соглашении о коалиционном правительстве в Нидерландах

Председатель крайне правой нидерландской "Партии за свободу" Герт Вилдерс заявил, что достиг с тремя правоцентристскими партиями предварительного соглашения о формировании коалиционного правительства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в среду агентство ЭФЭ.

В дальнейшем это соглашение обсудят уже в парламенте. При этом, как отмечается в сообщении, участники переговоров пока не определили, кто в правительстве займет пост премьера.

Кроме того, по словам Вилдерса, между партиями остаются разногласия по поводу ряда других вопросов, в частности, касающихся пенсий. "Мы продолжим дискуссию об этом позже", - отметил политик.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!