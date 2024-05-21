В Германии назвали ошибкой недостаточное финансирование армии

Германская армия нуждается в "крупном и продолжительном" увеличении финансирования, недостаток средств стал признаком ошибочной политики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в интервью агентству DPA депутат от Христианско-социального союза Флориан Хан.

"Недостаточное финансирование Бундесвера является признаком ошибочной политики и бездействия правительства в вопросах нашей же безопасности", - полагает он.

В ФРГ в 2022 году был создан спецфонд объемом €100 млрд для модернизации армии. В этом году траты на оборону будут доведены до 2% от ВВП именно благодаря средствам из этого фонда. При этом сейчас он почти исчерпан, и для удержания трат на нынешнем уровне потребуется дополнительное финансирование, но министр обороны ФРГ Борис Писториус пока не может его добиться из-за строгой экономии.

Траты из госбюджета на нужды обороны, не считая ассигнований из спецфонда, составят в 2024 году примерно €52 млрд.

Германские власти неоднократно говорили, что собираются активнее закупать вооружение для собственных нужд, чтобы восполнить пробелы из-за военной помощи Украине.

Глава производителя вооружений Rheinmetall Армин Паппергер попросил власти ФРГ нарастить расходы на оборону на €30 млрд.

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