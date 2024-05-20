Байден назвал возмутительным требование прокурора МУС выдать ордер на арест Нетаньяху

Президент США Джо Байден считает возмутительным требование прокурора Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны еврейского государства Йоава Галанта.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Требование прокурора МУС выдать ордер на арест лидеров Израиля возмутительно", - заявил Байден. По его словам, "на что бы ни указывал прокурор, между Израилем и [радикальным палестинским движением] ХАМАС нет ничего общего". "Мы будем поддерживать Израиль перед лицом угроз его безопасности", - подчеркнул американский лидер.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон отвергает требование прокурора МУС. "Мы отвергаем отождествление прокурором [МУС] Израиля и ХАМАС. Это позорно", - отметил Блинкен, письменное заявление которого распространила пресс-служба Госдепартамента.

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