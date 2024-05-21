В Армении оценили вероятность отставки Пашиняна

Правящая в Армении партия "Гражданский договор" на фоне акций оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" не намерена обсуждать возможность отставки премьер-министра Никола Пашиняна или проведение досрочных парламентских выборов. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя партии, депутат Ваагн Алексанян, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Повестки внеочередных парламентских выборов нет. Даже если оппозиция откажется от своих мандатов, это не приведет к досрочным выборам. Что касается заявления оппозиции о начале процесса импичмента премьер-министра, то она не сможет его начать, ну а если и начнет, то провалится. Я не представляю, зачем нам обсуждать вопрос отставки Пашиняна, в стране нет политического кризиса", - отметил политик.

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