Армия Китая взяла остров Тайвань в кольцо в ходе учений

Вооруженные силы Китая в ходе учений в районе Тайваня фактически взяли остров в кольцо и отрабатывают различные сценарии для проверки реальных боевых возможностей. Об этом свидетельствует интерактивная карта учений, опубликованная Восточной зоной боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в ее официальном аккаунте в мессенджере "Вичат", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая задействовала сухопутные войска, военно-морские и военно-воздушные силы, а также ракетные войска и другие силы для проведения учений "Совместный меч - 2024А" к северу, югу и востоку от острова Тайвань, а также в районе островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дунъинь", - говорится в заявлении командования.

В нем также указывается, что основная задача учений предусматривает взятие контроля над предполагаемым районом ведения боевых действий, отработку взаимодействия различных сил и проверку реальных боевых возможностей задействованных сил и средств. "Они [маневры] являются серьезным предупреждением и наказанием для сепаратистских сил, которые выступают за независимость Тайваня, а также тех сил, которые пытаются вмешаться извне", - отмечается в сообщении командования.

Китай начал в четверг в районе Тайваня учения "Совместный меч - 2024А", которые будут проходить 23-24 мая.

Как отмечают местные СМИ, дестабилизацию ситуации и усиление напряженности в Тайваньском проливе спровоцировала речь нового главы администрации Тайваня Лай Циндэ, с которой он выступил в понедельник на церемонии своей инаугурации.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

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