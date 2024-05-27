Блинкен предупредил Грузию, что ближайшие месяцы станут решающими в вопросе членства в ЕС

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решающее значение для вступления Грузии в Евросоюз будут иметь несколько ближайших месяцев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил американский госдеп, Блинкен поздравил грузинский народ с Днем независимости и отметил важность "последних 12 месяцев для народа Грузии, включая историческое достижение Грузией статуса кандидата в члены Европейского союза"

"Следующие несколько месяцев будут иметь решающее значение для того, чтобы эта возможность стала реальной", - подчеркнул госсекретарь.

Он добавил, что США "продолжат решительно поддерживать стремление грузинского народа к евроатлантическому будущему" и призвал руководство Грузии "предпринять шаги, необходимые для продвижения Грузии вперед в правильном направлении".

При этом Блинкен завил о готовности Вашингтона "оказывать помощь Грузии в построении безопасной, процветающей европейской демократии, к которой ее граждане в подавляющем большинстве стремятся".

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