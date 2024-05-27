Греция предложит создать рабочую группу по сектору Газа

ЕС получает уникальную возможность координировать свои действия с главами МИД пяти арабских государств, Греция предложит создать совместную рабочую группу с участием министров иностранных дел как арабских государств, так и Евросоюза для проведения эффективных переговоров о мире в секторе Газа. Об этом заявил глава МИД Греции Йоргос Герапетритис перед началом заседания Совета ЕС на уровне глав МИД в Брюсселе. Его высказывания распространила пресс-служба ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Что касается Ближнего Востока, то мы будем иметь честь принимать у себя пятерых министров иностранных дел арабских государств и генерального секретаря Лиги арабских государств. Это будет уникальная возможность скоординировать наши действия. Я считаю, что мы все согласны по существу нашей политики", - сказал Герапетритис.

"Мы должны немедленно положить конец всем военным действиям, - продолжил глава МИД. - Мы должны добиться освобождения всех заложников. Мы должны работать над созданием дальнейших гуманитарных коридоров. Кроме того, мы должны работать над решением [проблемы на основе] двух государств (Израиля и Палестины - прим. ТАСС). В то же время мы должны укрепить Палестинскую администрацию".

"Кроме того, я хотел бы сказать, что я предложу создать совместную рабочую группу с участием министров иностранных дел как арабских государств, так и Европейского союза, которые смогут обращаться к обеим сторонам, чтобы гарантировать, что состоятся эффективные переговоры о немедленном мире. Завтра может быть слишком поздно в таких условиях", - подчеркнул министр.

Главы МИД намерены обсудить в Брюсселе ситуацию на Ближнем Востоке после усиления боевых действий вокруг Рафаха и в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией в Газе. В рамках этой дискуссии министры, помимо коллег из арабской "пятерки" (Египта, Иордании, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии), также проведут неформальный обмен мнениями с генеральным секретарем Лиги арабских государств. Как сообщил накануне журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС, ожидается, что "дискуссия будет сосредоточена на сотрудничестве между ЕС и арабскими странами в ответ на кризис, на улучшении гуманитарной ситуации в секторе Газа и возобновлении политического процесса в направлении решения о создании двух государств".

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