Гутерриш осудил попытку КНДР запустить разведывательный спутник

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил попытку КНДР вывести на орбиту разведывательный спутник при помощи баллистической ракеты.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь резко осуждает попытку запуска КНДР еще одного военного спутника с применением технологий баллистических ракет", - сказал он.

Дюжаррик также указал на то, что любой запуск баллистических ракет КНДР представляет собой нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. "Генеральный секретарь вновь призывает КНДР полностью соблюдать международные обязательства по соответствующим резолюциям Совбеза и оперативно без предварительных условий вернуться к диалогу для достижения устойчивого мира и полной, а также поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова", - добавил он.

Главное государственное управление по аэрокосмической технике КНДР признало, что запуск с космодрома Сохэ разведывательного спутника "Маллигён-1-1" 27 мая закончился неудачей из-за проблем с двигателем на первом этапе полета. Ракета-носитель взорвалась в воздухе. Южнокорейские военные сообщили, что через две минуты после запуска ракета распалась на множество фрагментов над акваторией КНДР в Желтом море.

После двух неудачных попыток в мае и августе 21 ноября 2023 года КНДР успешно запустила свой первый разведывательный спутник "Маллигён-1". Власти республики заявили о планах запустить в 2024 году еще три таких аппарата. 27 мая КНДР уведомила Японию о намерениях вывести спутник на орбиту в период с 27 мая по 4 июня.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!