США не считают, что Израиль начал крупную операцию в Рафахе

США придется принимать иные решения в плане поддержки Израиля, если его армия (ЦАХАЛ) начнет крупную операцию в Рафахе на юге сектора Газа, но этого пока не произошло. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не поддерживаем и не будем поддерживать крупную наземную операцию в Рафахе. И мы были очень последовательны в этом вопросе. И президент [США Джо Байден] сказал, что если это произойдет, то, возможно, ему придется принимать другие решения в плане поддержки [Израиля]. На данный момент мы не видели, что это произошло", - отметил Кирби.

Отвечая на вопрос, может ли удар, который ЦАХАЛ нанес 26 мая по Рафаху, привести к изменению американской помощи Израилю, представитель Белого дома отметил: "Нет никаких изменений в политике [США по этому вопросу], о которых я мог бы сообщить".

В ночь на понедельник израильские военные нанесли по Рафаху удар, как минимум восемь ракет попали в палаточный лагерь в районе Телль-эс-Султан, разбитый рядом со складом Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. В палаточном городке вспыхнул пожар. По последним данным, которые приводит палестинское агентство WAFA, в результате налета погибли не менее 40 человек, большинство жертв - женщины и дети. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что Генштаб начал расследование обстоятельств гибели мирных жителей в районе удара в Рафахе.

Международный суд ООН принял 24 мая по иску ЮАР постановление, согласно которому Израиль должен прекратить наступление в Рафахе и любые другие действия, которые могут негативно отразиться на населении города. Инстанция также обязала израильскую сторону оставить открытым контрольно-пропускной пункт "Рафах" для оказания помощи палестинскому населению.

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