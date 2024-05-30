Иран передал хуситам баллистическую ракету

Иран передал йеменским ополченцам-хуситам морскую баллистическую ракету "Гадр".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство Tasnim.

"Первая иранская морская баллистическая ракета, носящая название "Гадр", была построена мучеником Хасаном Техрани-Могаддамом, и теперь, спустя несколько лет, эта технология оказалась в руках йеменских борцов", - отмечается в материале агентства.

Дополнительно сообщается, что йеменские повстанцы также производят собственную баллистическую ракету "Мухит" по образцу иранской разработки.