https://news.day.az/world/1664127.html Иран передал хуситам баллистическую ракету
Иран передал хуситам баллистическую ракету
Иран передал йеменским ополченцам-хуситам морскую баллистическую ракету "Гадр".
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство Tasnim.
"Первая иранская морская баллистическая ракета, носящая название "Гадр", была построена мучеником Хасаном Техрани-Могаддамом, и теперь, спустя несколько лет, эта технология оказалась в руках йеменских борцов", - отмечается в материале агентства.
Дополнительно сообщается, что йеменские повстанцы также производят собственную баллистическую ракету "Мухит" по образцу иранской разработки.
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