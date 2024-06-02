США проведут на следующей неделе два испытательных пуска баллистических ракет

Соединенные Штаты 4 и 6 июня проведут два испытательных пуска межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило Командование космических сил.

Запуски будут осуществлены с базы Ванденберг в Калифорнии. При этом указывается, что США заблаговременно уведомили Россию о предстоящих пусках.

Как отметили в Командовании глобального удара ВВС США, целью плановых испытаний является проверка готовности и эффективности американских сил ядерного сдерживания.

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