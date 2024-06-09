В Нью-Дели приняли меры безопасности перед церемонией присяги Моди

Трехуровневая система безопасности развернута в индийской столице в преддверии церемонии приведения к присяге премьер-министра Нарендры Моди, который займет пост главы правительства в третий раз подряд, а также членов нового кабинета министров. Как сообщили представители полиции, подъезды к президентскому дворцу Раштрапати-бхаван в центре Нью-Дели, где пройдет церемония, открыты только для автомобилей со специальными пропусками, идет постоянное патрулирование с земли и с воздуха, передает Day.Az.

"Установлено наблюдение с воздуха, чтобы гарантировать отсутствие угрозы для гостей. Вокруг места проведения [присяги] будут размещены снайперы для дополнительной защиты. Меры безопасности будут аналогичны тем, которые были приняты во время саммита G20 в прошлом году", - приводит газета Hindustan Times слова офицера столичной полиции.

Всего задействованы около 2,5 тыс. представителей силовых ведомств, в том числе около 1,1 тыс. сотрудников дорожной полиции назначены для управления движением и обеспечения маршрутов для делегатов и гостей церемонии. Пять рот военизированной полиции развернуты на внутреннем и внешнем периметрах в районе Раштрапати-бхаван для обеспечения строгой безопасности.

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