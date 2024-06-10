Решение президента Франции Эммануэля Макрона о роспуске национального собрания и назначении досрочных выборов в законодательные органы стало политическим землетрясением для страны после того, как его партия "Возрождение" потерпела "унизительное поражение" от правых на выборах в Европарламент.

Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на France 24.

В материале сравнивается решение президента Франции с броском игральных костей, поскольку поддержка ультраправых находится на самом высоком уровне, другие политические силы находятся в "замешательстве", а Олимпийские игры в Париже не за горами.

"Результат стал резким упреком в адрес президента Франции-еврофила, который пришел к власти в 2017 году, пообещав гарантировать, что у французских избирателей "больше не будет причин голосовать за крайние партии", - пишет France 24, оценивая результаты выборов как "унижение для Макрона".

Кроме того, говорится в тексте, поражение Макрона стало "сокрушительным ударом" для премьера Габриэля Атталя, который был назначен менее шести месяцев назад, чтобы "вдохнуть новую жизнь во второй срок полномочий Макрона".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!