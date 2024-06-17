https://news.day.az/world/1668693.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).
Было отмечено, что эпицентр землетрясения, произошедшего в городе Малатья, находился на глубине 7 километров. О жертвах и разрушениях не сообщалось.
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