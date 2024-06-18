Кандидат в генсеки НАТО готов разрешить Венгрии не поддерживать Украину

Премьер Нидерландов Марк Рютте пообещал премьеру Венгрии Виктору Орбану, что если он займет пост генерального секретаря НАТО, Будапешт получит право на отказ от участия в деятельности организации за пределами его территории в поддержку Украины. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

12 июня Орбан на пресс-конференции с действующим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что участие в действиях альянса за пределами границ стран-участниц должно быть добровольным.

По данным FT, кандидатуру Рютте на пост следующего генсека Североатлантического альянса в настоящее время поддерживают 29 из 32 стран-членов, но позиция премьера Венгрии может ему помешать. Известно, что вечером 17 июня Рютте и Орбан провели встречу в кулуарах во время ужина лидеров Европейского союза в Брюсселе.

Пресс-секретарь Рютте сообщил, что у них получился "хороший разговор". Подчеркивается, что это вселило надежду на то, что Венгрия откажется от блокирования кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО.

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