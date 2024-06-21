В США начали расследование после опасного пролета самолета над городом

"Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование по факту инцидента с самолетом Southwest Airlines, который опустился на опасно низкую высоту, приближаясь к аэропорту Оклахома-Сити", - сообщает телеканал.

Согласно данным FlightRadar24, авиалайнер пролетел на высоте 190 метров и в определенный момент снижался над городом всего до 160 метров. Сразу после этого был подан автоматический сигнал тревоги, и посадка прошла успешно.

В заявлении авиакомпании Southwest Airlines говорится, что она поддерживает связь с FAA по поводу происшествия.

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