https://news.day.az/world/1669820.html В США начали расследование после опасного пролета самолета над городом
В США начали расследование после опасного пролета самолета над городом
"Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование по факту инцидента с самолетом Southwest Airlines, который опустился на опасно низкую высоту, приближаясь к аэропорту Оклахома-Сити", - сообщает телеканал.
Согласно данным FlightRadar24, авиалайнер пролетел на высоте 190 метров и в определенный момент снижался над городом всего до 160 метров. Сразу после этого был подан автоматический сигнал тревоги, и посадка прошла успешно.
В заявлении авиакомпании Southwest Airlines говорится, что она поддерживает связь с FAA по поводу происшествия.
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