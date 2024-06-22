Хуситы атаковали американский авианосец
Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли ракетный удар по американскому авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.
"Ракетные войска наших вооруженных сил провели операцию, в ходе которой американский авианосец Eisenhower был атакован в северной части Красного моря с использованием баллистических и крылатых ракет. Операция успешно достигла своих целей", - сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.
Кроме того, силы мятежников атаковали балкер Transworld Navigator в Аравийском море. Удары наносились баллистическими ракетами, утверждает Сариа.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре