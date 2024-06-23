Израиль наносит массированные удары по Рафаху

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит массированные удары по городу Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Телеканал отмечает, что ЦАХАЛ наращивает атаки на Рафах, нанося авиаудары и подвергая город артиллерийским обстрелам. Сообщается также, что израильские военные взрывают жилые дома, а вертолеты и танки ведут бои в центральной части города.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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