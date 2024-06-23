В Китае часть ракеты упала недалеко от населенного пункта

В Китае, часть ракеты Long March 2-C со спутником, запущенной совместно с Францией в субботу, упала недалеко от населенного пункта и взорвалась сразу после запуска.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, космический корабль со спутником, получившим название Space Variable Objects Monitor (SVOM), стартовал с космодрома Сичан 22 июня в 3 часа ночи по местному времени (23:00 21 июня по бакинскому времени). Вскоре после старта часть ракеты, которая, как утверждается, является разгонным модулем, упала обратно на Землю.

На видео инцидента, распространенном в социальных сетях, видно, как часть ракеты упала на населенный пункт, вызвав панику среди людей, которые побежали искать укрытие.

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