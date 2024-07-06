США построят в Армении новую АЭС, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Так, 5 апреля на встрече президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, верховного представителя ЕС и вице-президента Жозепа Борреля, госсекретаря США Энтони Блинкена, главы USAID Саманты Пауэр и премьер-министра Армении Никола Пашиняна была достигнута неопубликованная договоренность о том, что США обеспечат диверсификацию энергетики Армении и построят модульную АЭС.

Издание пишет, что по договоренности существующая АЭС должна быть закрыта, но нет никаких гарантий, что будет построена новая.

"Запад призывает построить модульную АЭС, практически не имеющую применения в гражданской жизни. Такие АЭС строятся для военных баз", - говорится в публикации.

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